Чим замінити дезодорант: названо найкращі натуральні засоби

Чим замінити дезодорант - як приготувати дезодорант в домашніх умовах

Дезодорант може закінчити у дуже непідходящий момент. Проте не варто хвилюватися, адже вам допоможуть натуральні засоби.

Хорошими замінниками є ефірні олії, які будуть маскувати неприємний запах поту. А також не скидайте з рахунків мило з триклозаном, яке відоме своїми антибактеріальними властивостями та знищує причину смороду.

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Наступний засіб – тальк, який нейтралізуватиме зайву вологу та поглинатиме неприємний запах.

Крім цього, можете скористатися дитячою присипкою, яка має таку ж дію як і тальк.

Як зробити саморобний дезодорант за кілька хвилин?

Існують інші популярні способи, як позбутися неприємного запаху, якщо немає дезодоранту:

1. Візьміть дві частини лимона та потримайте їх кілька хвилин під пахвами.

2. Перекис водню. Налийте пів склянки води, додайте одну чайну ложку перекису водню та наносьте на шкіру пахв. Перед нанесенням вона має бути суха та чиста.

3. Харчова сода. Візьміть пів склянки теплої води, додайте чайну ложку соди та змастіть цим розчином пахви.

4. Борний спирт. Він також дуже добре маскує неприємний запах поту, але часто ним користуватися не варто.

Нагадаємо, що у Японії люди знайшли різні способи, як позбутися неприємного запаху поту. Насправді ж вони користуються кількома "свіжими" лайфхаками.

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