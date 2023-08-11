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Чим замінити картоплю у стравах: альтернативні продукти

Діана Бондаренко

Чим замінити картоплю у стравах: альтернативні продукти

Картопля завжди була основою багатьох страв, але можна розглянути альтернативні варіанти, які не тільки зроблять їжу здоровішою, а й додадуть нових смакових ноток.

Про це повідомили в РБК-Україна. Зокрема, для заміни картоплі у супах та бульйонах використовуйте інші овочі, які приємно здивують вас смаком та корисними речовинами:

  • Цвітна капуста: цей овоч додасть яскравості та вітамінів до вашого супу.
  • Батат: ще називають солодкою картоплею, він надасть вашій страві ніжність та багатий смак.
  • Боби: сочевиця, квасоля чи нут – вони збагатять ваш суп корисними речовинами та білком.

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Чим замінити картоплю в борщі:

  • Пастернак: цей овоч нагадує моркву, але додасть борщу неповторного смаку та аромату.
  • Ріпа: додасть ніжного смаку та наситить борщ клітковиною та мінералами.
  • Кабачки: зроблять борщ легким та ніжним.

Чим замінити картоплю в салаті:

  • Авокадо: з ним салат буде кремовий та смачний, а вітаміни та здорові жири додадуть користі.
  • Цукіні: легкий та освіжаючий салат з цукіні, збагачений клітковиною та вітамінами.
  • Солодкий перець: додайте хрумких шматочків різнокольорового перцю для яскравості та антиоксидантів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які рослини найкраще вирощувати біля картоплі.

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