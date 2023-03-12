Череп хлопчика був навмисно деформований: археологи знайшли в Перу унікальні гробниці

Дослідники у Перу знайшли чотири таємничі кургани, розташовані на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка. Ці кургани виявилися гробницями та залишками храмової споруди.

Як повідомляє видання NaukawPolsce, дослідження території на пагорбі Серро-Колорадо розпочалися у 2022 році, а результати були оголошені в лютому цього року.

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Під час досліджень на двох курганах виявлено людські поховання та монументальну архітектуру із висушеної цегли та кам’яних блоків. Було знайдено зруйновані поховання, що розміщалися серед руїн храмового комплексу.

В одному зі зруйнованих поховань знайдено останки хлопчика. Його поховали у тканині триметрової довжини, яка мала унікальні зооморфні зображення.

Біоархеолог Лукаш Майчжак з Кракова (Польща) сказав: "Одна з тканин, довжиною 3 метри, була прикрашена зооморфними зображеннями і є унікальною – подібні тканини поки що не були знайдені в усіх Андах".

За його словами, наявність декорованого текстилю в могилі покійного свідчила про його високе становище в громаді. Ці артефакти були знайдені в могилі хлопчика віком близько 6 років. Його череп навмисно деформували.

Він додав, що раніше жителі Анд встановлювали некрополі в покинутих місцях поклоніння. "Так було і тут, тому що могили були викопані в спорудах, які були на кілька тисяч років старші", – сказав він.

Група дослідників також представила результати фізико-хімічного аналізу, проведеного за допомогою методу радіоактивного вуглецю, який дає змогу визначити вік органічної речовини. Вони показують, що комплекс був побудований приблизно в 2500-2200 роках до нашої ери, а досліджені поховання були розміщені між 772 і 989 роками нашої ери.

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Біоархеолог Маджчзак зазначив, що жителі Анд влаштовували некрополі в покинутих місцях поклоніння. Так було і тут, тому що могили були вриті в споруди, яким було кілька тисяч років.

Зразки з найдавнішими датами були взяті з трави, яка була змішана з розчином, який використовувався для зв'язування кам'яних блоків, які сформували будівлю у формі піраміди. Воно розташоване за кілька десятків метрів від найвищого кургану.

Дослідники з'ясували, що розкопані у Перу могили VIII-X століть походять з часів, коли це місце було частиною імперії Варі. Одне з найважливіших місць цієї культури, Кастільо-де-Уармей, розташоване всього в 70 км на північ від Барранки.

Свого часу колоніальний священнослужитель і дослідник південноамериканських культур Антоніо де ла Каланча (1584–1654) яскраво описав околиці міста Барранка. Він казав, що тут було повно чаклунів і відьом.

"Він навіть зайшов так далеко, щоб сказати, що в Барранці був "університет чаклунства". Каланча у своїх роботах також згадував храм, де ці чаклуни збиралися, щоб зустрітися з "демоном", який потім лаяв їх за те, що вони молилися іспанською мовою та мали справу з іспанцями взагалі", – розповів Майчжак. Він каже, що європейці того часу називали доколумбових богів демонами.

Дослідник повідомив, що два з чотирьох курганів на пагорбі досі не досліджені. Вчені сподіваються, що їм вдасться їх розпізнати в найближчі роки.

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