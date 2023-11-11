Через 52 дні затишшя: росія атакувала Київ балістикою: спрацювали сили ППО

Вранці, 11 листопада, в одному з районів столиці чули вибух. За попередньою інформацією Росія намагалась атакувати Київ ракетою "Іскандер".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці. Тривога триває. Перебувайте в укриттях!" – написав Кличко.

За інформацією, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі.

Як зазначили у пресслужбі КМВА, приблизно о 8:00 в бік столиці запустили балістичну повітряну ціль, за попередніми даними типу "Іскандер".

"Після тривалої паузи в 52 дні ворог поновив ракетні атаки по Києву! Після нічного нападу дронів сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару!.. До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією – руйнувань і постраждалих немає", – повідомили в КМВА.

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Крім того, в ніч проти 11 листопада армія рф атакувала Київ "Шахедами". На підступах до столиці усі ворожі повітряні цілі знищили захисники неба.

Про це розповів очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За попередніми даними, унаслідок атаки минулося без жертв та руйнувань від падіння уламків дронів.

Нагадаємо, армія РФ атакувала південь України.

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