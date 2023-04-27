Чорне море було найбільшим озером планети мільйони років тому – вчені

34 мільйони років тому на Землі існувала величезна епіконтинентальна ділянка води, розміром 2,8 мільйона квадратних кілометрів, яка носила назву море Паратетіс. Ця гігантська площа води утворилась завдяки підняттю орогенних поясів у Альпах та Карпатах. Море Паратетіс з’єднувалось із Середземним морем на півдні. Однак через деякий час воно втратило свій зв‘язок із Середземним морем через раптове зіткнення африканської та європейської тектонічних плит і стало озером.

Про це пише IFLScience.

На думку вчених новостворене озеро було більшим за усі сучасні в 10 разів та вміщало 1,77 мільйона кубів води. Площа його поверхні перевершувала Середземне море, але воно було мілкішим.

Після того, як Паратетіс став озером, його флора та фауна стали набагато різноманітнішими за рахунок прісної води. Крім того, розміри Паратетісу вплинули і на клімат у Євразії, зробивши його більш м’яким. Однак, через деякий час на євразійському континенті почалась посуха, яка призвела до "екстремального висихання" озера, адже воно не мало іншого джерела живлення, крім опадів, яких не було.

Більша частина води випарувалась з озера у період між 9,8 і 7,7 мільйонів років тому, а рівень води впав до 250 метрів, тобто площа поверхні озера зменшилась на 70%, а обсяг – на 30%. Озеро стало розмірів нинішнього Чорного моря.

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Внаслідок висихання водойми дельфіни, тюлені та найменші види китів покинули його. На кліматі це також відобразилось: зими стали холоднішими, а літо спекотнішим.

Зрештою Паратетіс розділився на три частини:

– Чорне море, площею 436 тисяч квадратних кілометрів;

– Каспійське море, площею 371 тисяча квадратних кілометрів;

– Аральське море, площею 68 тисяч квадратних кілометрів.

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