Чорні запорожці ефектно знищили російську техніку дроном-камікадзе (відео)

Українські військові продовжують знищувати техніку загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, аеророзвідники 72-ї бригади імені Чорних Запорожців ліквідували бойову машину окупантів.

Для цього захисники України використали дрон-камікадзе. Відео оприлюднили у Telegram Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

"Вдала робота дроном-камікадзе аеророзвідниками 72-ої ОМБр ім. Чорних Запорожців по техніці окупантів", – йдеться в повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор дрона наводить БПЛА чітко по техніці окупантів. На наступних кадрах показано потужний вибух.

Внаслідок удару бойова машина загарбників спалахнула. Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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