Розвідники за допомогою FPV-дрона знищили ворожу станцію РЕБ та знешкодили окупантів (вибухове відео)

На одній із ділянок фронту аеророзвідники помітили наші захисники російську станцію радіоелектронної боротьби. Вони направили до неї FPV-дрон та влаштували "вибуховий салют".

Відео знищення ворожої техніки опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що працювали бійці з 74-го розвідувального батальйону.

Під час атаки позицій росіян було вбито як мінімум одного окупанта та трьох було знешкоджено.

Відео дня

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"Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних Сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби. Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе", – зауважили у ГУР.

Зазначається, що станції радіоелектронної боротьби ворог використовує для виявлення безпілотних літальних апаратів, передачі сигналу тривоги на пульт керування, блокування систем керування та навігації БПЛА.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх. Потім вони ліквідували й ворожі танки, що їздили українськими землями.

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