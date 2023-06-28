Разведчики с помощью FPV-дрона уничтожили вражескую станцию РЭБ и обезвредили окуупантов (взрывное видео)

На одном из участков фронта аэроразведчики заметили наши защитники российскую станцию радиоэлектронной борьбы. Они направили к ней FPV-дрон и устроили "взрывной салют".

Видео уничтожения вражеской техники было опубликовано Главным управлением разведки Минобороны Украины. Отмечается, что работали бойцы из 74 разведывательного батальона.

Во время атаки позиций россиян был убит как минимум один оккупант и трое были обезврежены.

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"Воины-разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины на одном из участков фронта обнаружили и взорвали российскую станцию радиоэлектронной борьбы. Вражеское средство РЭБ уничтожили дроном-камикадзе", — отметили в ГУР.

Отмечается, что станции радиоэлектронной борьбы противник употребляет для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, передачи сигнала волнения на пульт управления, блокировки систем управления и навигации БПЛА.

Ранее сержант Валерий Маркус из 47-й бригады сообщал, как украинские защитники из дрона выследили скрывавшихся в блиндаже российских боевиков и точным сбросом обезвредили их. Затем они ликвидировали и вражеские танки, ездившие по украинским землям.

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