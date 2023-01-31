Короста і білизняні воші: жінки та матері російських мобілізованих пожалілися путіну (відео)

У Приморському краї російської федерації жінки та матері мобілізованих записали відеозвернення до свого президента з проханням звернути увагу на те, в яких умовах їхнім рідним доводиться воювати.

Жінки стверджують, що їхні чоловіки та сини воюють у нестерпних умовах та масово хворіють. А губернатор регіону їхні жалоби ігнорує.

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На відео, розраховане на путіна, яке записали жінки вони кажуть: "Звертаються до вас дружини та матері мобілізованих 394-го та 143-го полків з Приморського краю. Наше звернення викликане тим, що на місцевому рівні нас ніхто не чує".

Жінки кажуть, що залишали повідомлення в офіційному Телеграм-каналі губернатора Олега Кожемяко, проте вони були заблоковані. А міноборони рф на їхні звернення "дає відписки".

За їх словами, мобілізованих відправили на війну з мінімальною підготовкою ще у жовтні 2022 року. З того часу їм не надсилали ані підкріплення, ані заміни. Також вони не отримували спорядження та гуманітарної допомоги. А через складні санітарні умови у військових завелися воші та розвинулася короста.

"У них немає можливості отримуватися особистої гігієни, від чого у військовослужбовців завелися білизняні воші та почалася короста, медичну допомогу їм не надають, тому загострилися хронічні захворювання", – зауважили жінки.

Вони попросили путіна, щоб він звернув увагу на ці проблеми та домігся, аби їхнім чоловікам надали відпустку та можливість приїхати додому відпочити.

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Нагадаємо, в росії після оголошення мобілізації повістки чоловікам вручають на вулицях, у метро, в автозаках, на робочих місцях. Додатковою мотивацією для сімей мобілізованих вже стала видача вугілля та баранів. Згодом мобілізованих прирівняли й до дрів.

А напередодні стало відомо, що в Якутії родичам мобілізованих запропонували одноразову допомогу у виді свіжих овочів.

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