Чотири ефективні способи виведення плям від фарби з одягу

Якщо вам потрібно видалити фарбу з одягу, важливо діяти швидко, щоб максимально збільшити шанси на успіх і уникнути залишків плями. Ось кілька способів, які можна використовувати для видалення фарби з одягу:

Використання вершкового масла і прального порошку

Змішайте вершкове масло і пральний порошок в рівних пропорціях.

Нанесіть отриману суміш на пляму і залиште на декілька хвилин.

Змийте засіб з плями. Якщо пляма не зникла, залиште суміш довше.

Потім відітріть фарбу з одягу і виперіть.

Зверніть увагу, що вершкове масло також може залишити жирну пляму, тому перед пранням усієї речі рекомендується нанести гель для миття посуду на залишки масла і зачекати пів години.

Використання соняшникової олії

Протріть пляму від фарби соняшниковою олією і залиште на пів години.

Відтерть фарбу з одягу і нанесіть гель для миття посуду на цю ділянку на пів години.

Виперіть річ .

Використання соняшникової олії, прального порошку і солі

Змішайте соняшникову олію, пральний порошок і сіль в рівних пропорціях.

Протріть пляму від фарби цією сумішшю і залиште на 30 хвилин для відмочування плями.

Змийте залишки суміші і нанесіть гель для миття посуду на пляму на пів години, щоб видалити сліди олії.

Виперіть

Використання плямовивідника

Щоб вивести пляму, дотримуйтесь інструкції, вказаній на упаковці.

Виведення алкідної фарби з одягу

Вивести такі типи плям допоможуть:

бензин,

засіб уайт-спірит,

скипидар,

Якщо пляма свіжа, спочатку потріть її серветкою, а на залишки нанесіть обраний засіб.

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Виведення водоемульсійної фарби з одягу

З нею впораються:

спирт,

аміак,

оцет,

скипидар,

інші хімічні розчинники.

Але у випадку, якщо пляма свіжа, ви можете для початку спробувати застосувати воду, мило або пральний порошок. Перед використанням агресивних засобів, нанесіть трохи засобу на непомітну ділянку тканини.

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