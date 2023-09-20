Чотири натуральні засоби, які видалять плісняву зі стін та кутів у ванній

Як позбутися плісняви у ванній - засоби від цвілі та плісняви

Пліснява часто з'являється у вологих приміщеннях будинку, наприклад, у ванній. Вона є практично скрізь на швах плитки, стінах та навіть душових фіранках.

Крім непривабливого зовнішнього вигляду, ці сіруваті сліди часто погіршують якість повітря, роблячи його непридатним для дихання. Видання Sante Plus запропонувало несподівані інгредієнти, які допоможуть позбутися цвілі у найкоротші терміни.

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На додаток до звичайних методів регулярної вентиляції ванної кімнати або миття цвілі засобами для чищення, існують інші важливі інгредієнти, що дозволяє покласти кінець плісняві.

1. Екстракт насіння грейпфрута ідеально підходить для боротьби з пліснявою.

Екстракт насіння грейпфрута не лише вважається природним антибіотиком, а є природним засобом від плісняви. Його можна використовувати для очищення та дезінфекції поверхонь, просочених пліснявою. Для цього просто налийте в пульверизатор десять крапель екстракту насіння грейпфрута та чашку гарячої води. Потім розпорошіть розчин на плиткові шви та стіни. Залиште продукт діяти на кілька хвилин, перш ніж втирати. Однак уникайте використання його на білій плитці, оскільки це може призвести до появи жовтих слідів.

Крім того, для отримання бажаного результату цей продукт має бути максимально натуральним. Дешевого імпорту слід категорично уникати.

2. Білий оцет та харчова сода.

Білий оцет та харчова сода є одними з найкорисніших продуктів, коли справа стосується чищення та прибирання. Ці два продукти мають цікаві властивості для очищення, дезінфекції поверхонь і боротьби з пліснявою. Для цього просто налийте на ділянки з пліснявою склянку білого оцту і 2 столові ложки харчової соди. Використовуючи щітку, утріть суміш і залиште діяти на десять хвилин. Вам залишиться лише змити чистою водою і насолоджуватися результатом.

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3. Чорне мило – нешкідливий, але ефективний інгредієнт для боротьби із пліснявою.

Чорне мило може стати відмінним очисником плісняви у ванній кімнаті. Його можна використовувати без жодного ризику. Налийте рідке чорне мило прямо на ділянки, уражені пліснявою. Залиште продукт на кілька хвилин на брудних поверхнях, потім потріть губкою або м'якою щіткою. Все, що вам залишиться, це змити та протерти чистою тканиною, щоб висушити ділянку.

4. Ефірні олії – натуральні добавки для усунення запаху плісняви.

Щоб зберегти вашу ванну кімнату чистою, немає нічого кращого, ніж суміш води та білого оцту, яка дезінфікує поверхні та видаляє сліди плісняви. А щоб привнести приємний аромат у цю важливу кімнату будинку, ви можете вибрати ефірну олію на свій смак. Ось інгредієнти, які вам знадобляться:

½ літра білого оцту;

½ літра води;

кілька крапель рідкого мила чи чорного мила.

Після того, як ефірна олія на ваш вибір розчинена в розчині, все, що вам потрібно зробити, це розпорошити суміш прямо на плями цвілі. Це рішення можна використовувати й усунення слідів вапняного нальоту в санвузлах.

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