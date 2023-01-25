Чотири корисні комахи для саду та городу, які знищать шкідників

Корисні комахи для саду - чим корисні сонечка, златоока, оси та наїзники для саду

Деякі комахи принесуть вашому городу й саду лише користь, але є й шкідники. Тому важливо відрізняти одним комах від інших.

Зі шкідниками варто активно боротися та не допускатися, щоб вони з'явилися у вас на городі чи в саду. Інших можна ж спеціально розводити на вашій ділянці.

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Корисні комахи для вашого саду

1. Сонечка. Ці комахи, яких існує понад 4000 видів, дуже поширені по всьому світу. Жуки та личинки сонечок дуже ненажерливі. Тому вони харчуються попелицею, хрестоцвітими блішками, листоблішками, мідяницями, щитівками, трипсами, цикадами, кліщами та іншими шкідниками.

Одне лише семиточкове сонечко може за день з'їсти близько 200 попелиць, так що її корисність складно переоцінити. Так, доросла комаха протягом дня з'їдає кілька десятків шкідників, а "малеча" – у десять разів більше.

Ці комахи прокидаються весною, а впродовж теплого періоду починають активно харчуватися та розмножуватися. Коли настають похолодання, вони шукають укриття.

Щоб залучити сонечок на свою ділянку, потрібно забезпечити їх будиночками. Або ж придбати у відповідному господарстві тисячу комах та випустити їх у сад-город.

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2. Златоока харчується попелицею та білокрилкою. Цих комах також розводять для тепличних господарств. Особливо вони активні на папоротях.

3. Оси годують личинок комахами, ловлять гусениць, павуків та інших комах. Якщо їхнє гніздо вам не заважає, то його краще не чіпати. А ось їхні родичі шершні – дуже небезпечні і їх гнізда потрібно знищувати.

4. Наїзники – це родичі ос. Вони відкладають яйця в тіла гусениць, яких личинки поїдають зсередини. Найбільше їх цікавить капустяна білянка, озима совка, агрусовий пильщик та багато інших.

У переважній більшості наїзники є паразитоїдами інших тварин, здебільшого інших членистоногих. Багато видів цих комах, такі як браконіди і трихограми, корисні для людей, оскільки регулюють чисельність сільськогосподарських шкідників.

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Нагадаємо, що гарні рослини та квіти можна виростити з живців. Особливо, якщо знати кілька важливих секретів.

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