Французький ветеринар Каркілья Дельфіна назвала чотири породи кішок, у яких найчастіше виникають проблеми зі здоров'ям. Тому важливо знати, як доглядати за такими улюбленцями.

Ці породи кішок більш вразливі до хвороб, ніж інші. Про це з експертом поспілкувалося видання Sante Plus.

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Перська кішка

Персидська кішка - як доглядати за персидським котом

Через свою довгу м'яку шерсть, впалий ніс і великі очі перська кішка є однією з найбажаніших порід. Однак саме ці ж фізичні характеристики викликають у цієї кішки безліч поширених проблем зі здоров'ям:

виділення з очей через неправильне формування слізних проток,

камені в сечовому міхурі та інфекції,

синдром дихальних шляхів,

проблеми із травленням,

хвороби нирок та серця,

шкірні захворювання.

Як доглядати за перською кішкою? Ця порода кішок потребує регулярного розчісування та догляду за шерстю, щоб вона не потрапляла на очі та ніс.

Шотландська висловуха

Шотландська висловуха кішка

Із загнутими вперед вухами та круглою головою кішки цієї породи виглядають як плюшеві іграшки, тому їх досить легко впізнати. На жаль, цей вид дуже вразливий і схильний до ризику виникнення різних патологій, зокрема:

важкої форми остеоартриту, званої остеохондродисплазією,

дегенеративних захворювань суглобів, які в основному вражають колінний, гомілковостопний та хвостовий суглоби,

проблем із серцем,

крихкістю пародонту.

Як доглядати за шотландською висловухою кішкою? Перше, на що ви повинні звернути увагу, якщо у вас є шотландець, це її вуха, оскільки вони схильні до інфекції, роздратування і кліщів. Ви повинні перевіряти їх не рідше одного разу на тиждень. Однак не забувайте також стежити за його вагою, тому що ожиріння може призвести до діабету.

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Сфінкс

Сфінкс

Що характеризує цю породу, то це її незвичайний зовнішній вигляд – майже відсутнє хутро, великі вуха, очі у формі лимона та шкіра, схожа на оленячу. Оскільки ця кішка не має шерсті, її шкіра не захищена від холоду, спеки або сонячних опіків.

Крім того, ця порода може бути схильною до різних захворювань, таких як шкірні захворювання – пігментна кропив'янка або рак шкіри.

Як доглядати за сфінксом? Не допускайте, щоб ваша кішка регулярно піддавалася впливу сонячних променів, і візьміть із собою теплий одяг або ковдру, щоб зігрітися в холодну пору року.

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Бенгальська кішка

Бенгальська кішка

Що характеризує бенгальську кішку, так це плямисте або крапчасте хутро, що нагадує хутро леопарда. З усім тим, ці кішки досить вразливі і схильні до розвитку певних проблем зі здоров'ям, а саме:

проблеми з серцем,

хвороби нирок,

цистит (інфекція сечовивідних шляхів у сечовому міхурі),

проблеми з очима, такі як катаракта, ентропіон або глаукома.

Як доглядати бенгальську кішку? Оскільки ця порода дуже активна та розумна, вам потрібно давати їй багато вправ. Якщо у вас немає саду, де кіт міг би вільно гратися, розгляньте можливість встановлення котячого дерева в кутку вашого будинку або придбайте йому інтерактивні іграшки.

Навіть якщо ці породи кішок дуже вразливі і можуть мати деякі проблеми зі здоров'ям, не варто забувати, що володіння таким тваринам приносить свою частку щоденної радості і любові. Ви просто повинні бути відповідальними, піклуючись про них.

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