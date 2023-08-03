Четыре породы кошек, у которых чаще всего возникают проблемы со здоровьем
Французский ветеринар Каркилья Дельфина назвала четыре породы кошек, у которых наиболее часто возникают проблемы со здоровьем. Поэтому важно знать, как ухаживать за такими любимцами.
Эти породы кошек более уязвимы к болезням, чем другие. Об этом с экспертом пообщалось издание Sante Plus.
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Персидская кошка
Из-за своей длинной мягкой шерсти, упавшего носа и больших глаз персидская кошка является одной из самых желанных пород. Однако именно эти же физические характеристики вызывают у этой кошки множество распространенных проблем со здоровьем:
- выделение из глаз из-за неправильного формирования слезных протоков,
- камни в мочевом пузыре и инфекции,
- синдром дыхательных путей,
- проблемы с пищеварением,
- болезни почек и сердца,
- кожные заболевания.
Как ухаживать за персидской кошкой? Эта порода кошек требует регулярного расчесывания и ухода за шерстью, чтобы она не попадалась на глаза и нос.
Шотландская вислоухая
С загнутыми вперед ушами и круглой головой кошки этой породы выглядят как плюшевые игрушки, поэтому их достаточно легко узнать. К сожалению, этот вид очень уязвим и подвержен риску возникновения различных патологий, в частности:
- тяжелой формы остеоартрита, называемой остеохондродисплазией,
- дегенеративных заболеваний суставов, которые в основном поражают коленный, голеностопный и хвостовой суставы,
- проблем с сердцем,
- хрупкостью пародонта.
Как ухаживать за шотландской вислоухой кошкой? Первое, на что вы должны обратить внимание, если у вас есть шотландец, это ее уши, поскольку они склонны к инфекции, раздражению и клещам. Вы должны проверять их не реже одного раза в неделю. Однако не забывайте также следить за его весом, потому что ожирение может привести к диабету.
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Сфинкс
Что характеризует эту породу, это ее необычный внешний вид – почти отсутствует мех, большие уши, глаза в форме лимона и кожа, похожая на оленью. Поскольку у этой кошки нет шерсти, ее кожа не защищена от холода, жары или солнечных ожогов.
Кроме того, эта порода может быть подвержена различным заболеваниям, таким как кожные заболевания – пигментная крапивница или рак кожи.
Как ухаживать за сфинксом? Не допускайте, чтобы ваша кошка регулярно подвергалась воздействию солнечных лучей, и возьмите с собой тёплую одежду или одеяло, чтобы согреться в холодное время года.
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Бенгальская кошка
Что характеризует бенгальскую кошку, так это пятнистый или крапчатый мех, напоминающий мех леопарда. Со всем тем, эти кошки достаточно уязвимы и склонны к развитию определенных проблем со здоровьем, а именно:
- проблемы с сердцем,
- болезни почек,
- цистит (инфекция мочевыводящих путей в мочевом пузыре),
- проблемы с глазами, такие как катаракта, энтропион или глаукома.
Как ухаживать за бенгальской кошкой? Поскольку эта порода очень активна и умна, вам нужно давать ей много упражнений. Если у вас нет сада, где кот мог бы свободно играть, рассмотрите возможность установки кошачьего дерева в углу вашего дома или приобретите ему интерактивные игрушки.
Даже если эти породы кошек очень уязвимы и могут испытывать некоторые проблемы со здоровьем, не стоит забывать, что обладание таким животным приносит свою долю ежедневной радости и любви. Вы просто должны быть ответственными, заботясь о них.
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