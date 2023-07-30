Как убрать кошачий лоток за 5 минут: плохой запах исчезнет сразу

Лоток – это своего рода туалет для кошки. Если не чистить должным образом, запах скапливается все больше и больше, делая воздух в вашем доме непригодным для дыхания. Но эти неприятные запахи также мешают кошкам.

Из-за отсутствия ухода кошки могут отказаться от своего лотка и искать другое место, чтобы заниматься своими делами. Об этом сообщает Sante Plus.

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Существует много уловок, позволяющих избежать запаха помета и поддерживать в доме свежесть каждый день. Эти методы в основном основаны на простых жестах и на 100% натуральных ингредиентах.

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1. Используйте правильные средства для очистки кошачьего туалета. Чтобы избавиться от запаха из лотка, используйте пищевую соду. Обладая дезинфицирующими и очищающими свойствами, она быстро поглощает неприятные запахи из подстилки. Для этого просто насыпьте небольшое количество порошка в чистый сухой лоток, прежде чем наполнять его наполнителем.

Белый уксус может быть альтернативой. Тканью, смоченной в этом растворе, протрите всю поверхность лотка, чтобы устранить оставшиеся запахи.

2. Регулярно очищайте кошачий лоток. Недостаточно использовать правильные средства, чтобы избавиться от неприятного запаха туалетного лотка. Важно это делать регулярно. Поэтому рекомендуется удалять помет каждый день и заменять подстилку дважды в неделю, когда поверхность становится пористой.

3. Поместите кошачий лоток в соответствующее место. Важно, чтобы лоток был как минимум вдвое длиннее взрослой кошки. Крытые лотки могут быть альтернативой для обычных. Однако они могут содержать резкие запахи и делать доступ для животных неприятным. Поэтому рекомендуется установить внутри угольный фильтр для поглощения неприятных запахов. Подлежит замене один раз в месяц.

Для предотвращения появления неприятных запахов наполнителя лоток следует размещать в проветриваемом месте. Это может быть хорошо проветриваемое помещение, терраса или балкон. Лоток следует ставить подальше от еды и всего, что может испугать кошку. Таким образом, эти неприятные запахи больше не могут распространяться в вашем доме.

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4. Выбирайте кошачий наполнитель против запаха. Некоторые наполнители для кошачьих туалетов популярны благодаря своим свойствам впитывать выделения. Они содержат добавки, которые помогают удалить неприятный запах, но могут отпугнуть некоторых кошек.

Есть много способов снизить неприятный запах подстилки. Применяя эти методы, ваш дом будет оставаться свежим, а кошка – здоровой.

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