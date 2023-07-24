Сім практичних порад, як привчити кота до лотка

Кішки дуже перебірливі у туалетних звичка. Тому дуже важливо, щоб лоток відповідав їхнім очікуванням.

Не треба показувати котам, що робити з лотком. Вони дуже розумні, але інстинкти зазвичай беруть гору, і привчання до лотка зазвичай зовсім не складне. Вам потрібно знати кілька невеликих методів, пише видання Sante Plus.

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Як привчити кішку ходити в лоток?

Існує кілька порад, які допоможуть вашій кішці звикнути до лотка. Нема чого лаяти свого улюбленця, адже це абсолютно марно. Краще дотримуйтесь наших порад:

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1. Поставте кілька котячих туалетів у різних місцях будинку.

Якщо у вас вдома кілька котів, було б ідеально мати кілька котячих туалетів. Наприклад, якщо у вас дві кішки, краще мати 3 лотки. Поставте їх у різних місцях будинку. Це гарантує, якщо кішка відчує страх перед іншою, вона все одно зможе почуватися в безпеці, використовуючи лоток, який знаходиться в іншій кімнаті.

Як правило, кішка відмовляється користуватися лотком після того, як його використовувала інша кішка. Якщо ж кішці не можна виділити особистий лоток, вона буде змушена користуватися наявними. Проте лотки мають бути завжди чистими.

2. Правильний вибір туалету.

Коли коти займаються своїми справами, вони виділяють запахи, які можуть привернути небажану увагу інших тварин. Тому важливо обрати правильний лоток.

Криті лотки. Незважаючи на те, що закриті ящики або ящики з дверцятами на петлях відмінно підходять для зменшення розбризкування наповнювача, коли ваша кішка риється в ньому, є кілька недоліків, які слід враховувати. Накритий лоток прихований від очей, тому його легко не помітити. В результаті ви отримаєте брудну коробку з неприємним запахом усередині, що не сподобається вашій кішці. Ще один недолік, ця модель ящиків може бути замала для великої кішки: труднощі з розворотом і позиціюванням. Ваша кішка може відмовитись її використовувати.

Самоочисні лотки. Ось ще одна модель туалету. Це лотки, що самоочищаються. Цей різновид котячих туалетів пропонує зручність та автоматизацію в чищенні та догляді. Деякі з цих характеристик можуть змусити вашу кішку залишити коробку.

Ось ще одна модель туалету. Це лотки, що самоочищаються. Цей різновид котячих туалетів пропонує зручність та автоматизацію в чищенні та догляді. Деякі з цих характеристик можуть змусити вашу кішку залишити коробку. Традиційні лотки. Якщо ваша кішка звикла користуватися традиційними лотками, просто дотримуйтесь того, що вона вже знає.

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3. Вибирайте місткий та зручний лоток.

Вашим кішкам потрібно достатньо місця, щоб мати можливість розвернутися, не торкаючись боків. Тому вони хотіли б великі і просторі лотки, переважно прямокутної форми. Крім того, важливо, щоб туалет був досить низьким для зручного доступу: швидко входити та виходити.

4. Знайдіть правильний наповнювач.

Щоб кішка не випорожнювалася за межами свого лотка, важливо вибрати хороший наповнювач. Той, що підходить саме вашій тварині. Одне можна сказати напевно, кішки віддають перевагу дрібнозернистим наповнювачам, схожим на пісок. Найпопулярніші комерційні наповнювачі:

Традиційна глиняна підстилка.

Сміття, що комкується (яке утворює грудку навколо сечі).

Наповнювач на основі кристалів/силікагелю.

Біорозкладний рослинний наповнювач.

Загального правила немає, адже вибір наповнювача залежатиме від кішки. Постійна зміна наповнювачів може не сподобається кішці і спровокує відмову від використання лотка.

Попри те, що багато людей використовують ароматизований наповнювач, щоб замаскувати сморід з лотка, іноді ці запахи можуть відштовхувати кішок. Натомість час від часу посипайте дно відра для сміття невеликим шаром харчової соди. Це допоможе поглинути неприємні запахи, не відштовхуючи вашого маленького приятеля.

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5. Ставте лоток правильно. Більшість людей схильні розміщувати лоток у віддаленому місці. Але, якщо ви поставите його в галасливому чи страшному місці, ваша кішка туди не піде. Важливо йти на компроміс:

Поставте лоток у безпечному, тихому та легкодоступному місці.

Переконайтеся, що лоток розташована окремо від інших улюблених місць вашої кішки і особливо від мисок з їжею і водою.

Не ставте лоток поруч із шумними або такими місцями, що виділяють тепло, такими як піч або пральна машина. Шуми можуть змусити кішку нервувати, а спека посилює запах наповнювача.

Якщо ви вирішили поставити лоток у ванній або туалеті, переконайтеся, що двері відкриті з обох боків, щоб кішка не застрягла всередині.

6. Регулярно очищайте лоток. Брудна підстилка не приваблює тварин. Тому регулярно прибирайте сміття, коли бачите його, а потім проводьте генеральне прибирання кожні два тижні. Поганий догляд за лотком – це проблема.

7. Заохочуйте кішку після використання лотка. Привчання до лотка – це важливий процес і, щоб досягти успіху, не можна не брати до уваги нагороду. Щоб заохотити кішку користуватися лотком, пропонуйте їй щось, що їй подобається, щоразу, коли вона ходить у лоток. Відмінний спосіб дати зрозуміти, що поведінка тварини зразкова. Зрештою, кіт звикне до цього без жодних проблем.

Додаткові поради щодо привчання кішки до лотка

1. Якщо ви помітили, що кішка мочиться або дряпається поза лотком, постарайтеся негайно покласти її всередину. Якщо занадто пізно, змочіть аркуш паперу його сечею і покладіть у лоток.

2. Не карайте кішку за те, що не ходить в лоток. Інакше тварина може асоціювати це місце з покаранням або тим, що їй не подобається.

3. Наберіться терпіння та позитиву, під час цього процесу напевно будуть нещасні випадки. Уникайте всього, що може спричинити стрес або занепокоєння у кішки.

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