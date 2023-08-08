Чотири способи позбутися від запаху смаженої риби на кухні

Харчові запахи, як правило, стійкі, хоча деякі переносяться легше, ніж інші. Щоб приготувати морепродукти або рибу, потрібно знати про маленькі хитрощі, здатні подолати цю незручність.

Відкрийте для себе справді дієві методи, які можна використовувати після приготування їжі, щоб прибрати запах смаженого. Цими порадами поділилось видання Sante Plus.

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Якщо ви вже приготували рибу, є кілька природних способів позбутися запаху в кухні та у всьому будинку:

1. Білий оцет. Щоб цей інгредієнт був ефективним та поглинув неприємні запахи смаження, просто нагрійте або прокип'ятіть оцет у каструлі, не накриваючи його протягом 6 хвилин. Пара позбавить вашу кухню від неприємного запаху смаженої риби.

2. Лимон та гвоздика. У поєднанні ці два інгредієнти працюють як дезодорант, позбавляючи стійких запахів, зокрема запаху смаження. Налийте в каструлю трохи води, додайте вичавлений сік лимона і 3 гвоздики, потім все закип'ятіть, не накриваючи каструлю.

3. Харчова сода. Дуже корисний для позбавлення запаху сирої риби, цей білий порошок допомагає дезодорувати кухонну раковину. Просто використовуйте його у вигляді пасти, змішавши чашку харчової соди з невеликою кількістю води. Потім нанесіть цю суміш на раковину, розтираючи губкою для усунення неприємних запахів.

4. Очищувач повітря. Дорожче, але ефективне рішення для дуже швидкого усунення запаху смаження на кухні та у всьому будинку. Справді, деякі моделі очищувачів повітря оснащені спеціальним фільтром та фільтром з активованим вугіллям, який очищає навколишнє повітря. Активоване вугілля – натуральний продукт, відомий своїми властивостями проти запаху. Просто розмістіть цей прилад на кухні, щоб позбавитися запахів, що залишилися після приготування їжі.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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