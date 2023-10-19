Чотири способи зберегти лимони протягом тривалого часу, щоб вони не запліснявіли

Що зробити, щоб лимони довго не пліснявіли - як правильно зберігати лимони

Лимон – незамінний цитрусовий фрукт в осінньо-зимовий період та допомагає у догляді за оселею. Якщо вони довго лежатимуть, то є ризик побачити їх гниючими та зіпсованими.

Відкрийте для себе чотири способи зберегти лимони протягом тривалого часу, щоб вони не цвіли і не викидалися даремно. Про це розповіли у Sante Plus.

Читайте також: Чому помідори не можна зберігати у холодильнику

1. У формах для кубиків льоду. Ця порада дозволить вам не витрачати даремно лимони і надовго зберегти їх свіжість.

Візьміть лимони, натріть їхню цедру, потім вичавіть сік, розкладіть все по формах для кубиків льоду. Все, що вам потрібно зробити, це покласти їх у морозилку. Коли вони добре застигнуть, дістаньте їх з форм, помістіть в ізольований силіконовий пакет і покладіть назад в морозилку. Ви можете діставати їх, коли захочете, і використовувати за потреби.

2. Зубочистки. Як відомо, у нас часто є звичка розрізати навпіл лимон і використовувати тільки його половину, а іншу частину покласти назад в холодильник. Однак помилка, яку припускаються майже всі, полягає в тому, що ми залишаємо цю половину відкритою. Очевидно, що лимон втратить свіжість та поживні властивості. Використовуйте зубочистки, вставляючи їх між однією та іншою половинками лимона, щоб з'єднати їх. Таким чином він залишиться свіжим протягом декількох днів і буде готовий до використання.

Читайте також: Як правильно зберігати картоплю у квартирі, щоб вона не псувалася

3. Вода. Помістіть лимони у контейнер та додайте достатньо води, щоб покрити їх повністю. Закрийте кришкою контейнер і поставте все в холодильник мінімум на 2–3 дні. З іншого боку, якщо вам потрібно зберегти тільки половинку лимона, покладіть половину вгору дном у блюдце, наповнене водою, щоб зберегти м'якоть.

4. Солона приправа. Візьміть форму для запікання і покладіть шар морської солі всередину. Потім додайте цедру 5 лимонів, змішайте все разом. Далі влийте сік із вичавлених лимонів (звичайно, якнайбільше), випікайте при температурі 190° близько 20 хвилин потім ще 10 при 150°. Дістаньте страву з духовки та дайте охолонути. Зрештою, помістіть все в скляну банку. Ви тільки що створили соус, який ідеально підходить до пасти, холодного рису, салатів і т. д.

Раніше UAportal писав, як треба правильно зберігати апельсини, щоб вони не запліснявіли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!