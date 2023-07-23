Чотири знаки зодіаку чекає великий удар: 23 липня принесе їм неприємності

23 липня 2023 року, яке називають "магічною" датою через повторення цифр, виявиться непростим днем для чотирьох уродженців зодіакального кола. На їхню долю випаде багато випробувань, упоратися з якими під силу буде не всім. За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки, Терези, Водолії та Козероги.

Близнюки

Близнюки можуть припуститися помилок, про які дуже шкодуватимуть. Уродженці знаку почнуть зганяти агресію на близьких через невдачі. Ще однією поганою новиною стане зрив важливого контракту, на який вони покладали великі надії. Це загрожує не лише фінансовими втратами, а й ударом по репутації.

Терези

Терезам краще відмовитися від прийняття важливих рішень, оскільки ризик несприятливого результату дуже великий. Уродженці знаку також зіштовхнуться з проблемами зі здоров'ям, можуть нагадати про себе старі хвороби. Терези повинні бути дуже обережними і при спілкуванні з малознайомими людьми, є ймовірність, що їх хтось спробує ввести в оману.

Водолій

Водоліям буде дуже складно зосередитися через надходження суперечливої інформації. Уродженці знаку відчують себе втомленими та роздратованими, все буквально почне валитися з рук. Сварки з другою половинкою цього дня можуть перерости у грандіозний скандал із бурхливим з'ясуванням стосунків, не виключено навіть розставання.

Козеріг

Козероги мають багато приводів для занепокоєння, все піде не так, як планувалося. Одна подія зруйнує всі їхні плани, змусивши переглянути витрати та урізати бюджет. Фінансові проблеми будуть настільки серйозними, що уродженцям знаку доведеться шукати допомоги. Козерогам треба набратися терпіння, щоб пережити цей час.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.