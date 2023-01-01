Чотири знаки зодіаку чекають великі проблеми у рік Чорного Кролика: їх переслідуватимуть невдачі

Які б радісні плани не будували на Новий рік 2023 року чотири уродженці зодіакального кола, реальність виявиться зовсім іншою. Їм доведеться боротися з труднощами та вирішувати безліч проблем, які буквально переслідуватимуть їх.

За словами астрологів, 2023 стане часом невдач для Раків, Стрільців, Водоліїв і Риб. Їм потрібно набратися терпіння і не робити жодних кардинальних кроків.

Рак

На уродженців цього знаку чекають важкі часи – проблеми будуть і на роботі, і в особистому житті. Доля поставить Раків перед непростим вибором, від якого залежить майбутнє. Від далеких поїздок теж варто відмовитися, їхній підсумок не порадує, та й ризик ДТП підвищений. На роботі докучатимуть конкуренти.

Стрілець

Стрільці можуть стати жертвами обману під час оформлення угоди – вони буквально залишаться без копійки за душею. Це спричинить не лише депресію, а й сварки з другою половинкою. Уродженці знаку будуть настільки пригнічені подіями, що не зможуть повноцінно працювати.

Водолій

На Водоліїв чекають конфлікти та сварки з другою половинкою, які можуть навіть призвести до розставання. Уродженцям знаку потрібно набратися терпіння, якщо вони хочуть зберегти стосунки, та навчитися шукати компроміси. Також дадуть себе знати проблеми зі здоров'ям, можливе загострення хронічних хвороб.

Риби

Риби стануть головними невдахами 2023 – проблеми будуть на всіх фронтах. Уродженці знаку можуть потрапити під скорочення та втратити роботу, а сварки з другою половинкою перейдуть ту межу, після якої їх продовжувати буде неможливо. Риби замкнуться в собі і поринуть у депресію, витягти з якої їх буде непросто.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.