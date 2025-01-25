Що буде з цінами на курятину в Україні: експерт поділився прогнозом

Протягом останнього місяця ціни на курятину в Україні залишалися стабільними. Однак у найближчі місяці вартість цього популярного продукту може зрости.

Станом на 21 січня її вартість у торговельних мережах залишається на тому ж рівні, що й один чи два тижні тому. Наразі ціна коливається в межах 170-175 гривень за кілограм, зазначив Максим Гопка, аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), у коментарі УНІАН.

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За словами експерта, наразі підстав для підвищення цін на курятину немає, але ситуація може змінитися.

"Через місяць або півтора вартість продукту може зрости, оскільки очікується подорожчання кормової бази. Це може призвести до підвищення цін на курятину приблизно на 5%", – зазначив він.

Згідно з даними Держстату, у грудні 2024 року середня ціна кілограма тушки курки в Україні становила 92,55 грн, а філе коштувало 172,42 грн за кілограм.

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