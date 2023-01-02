Що робити, щоб "двірники" не залишали сліди: дієва порада автовласникам

Багато автомобілістів намагаються зберегти свої щітки на "двірниках" в ідеальному стані. Але поступово вони залишають полоси на склі автомобіля, завдаючи клопоту її власнику.

Яким позбавляються цієї проблеми хитрі автолюбителі, щоб не змінювати склоочисники? Ми розповімо про один бюджетний спосіб, яким користуються досвідчені власники.

"Двірники" або щітки склоочисника для автомобіля бувають 3 видів: каркасні, безкаркасні та гібридні. Але за всіма деталями авто необхідно доглядати.

Досвідчені водії рекомендують використовувати для догляду за ними силіконову змазку. Цей матеріал не тільки продовжує службу гумових та пластикових виробів, а й запобігає скрипам.

Якщо правильно доглядати свої "двірники", то вони послужать не один сезон.

Як змастити "двірники" силіконом

Підготуйте невелику тканину (ганчір'я) або губку. Капніть на неї трохи силікону, і ретельно протріть робочу поверхню щіток.

Подивіться скільки бруду залишиться на губці. Її скупчення робить щітки нееластичними, а отже малоефективними.

Крім того, під сонячним промінням гума поступово розсихається. Свій негативний вплив також надають морози.

Після обробки силіконовою змазкою еластичність цих "вій" відновлюється. Вони щільніше прилягають до скла і краще чистять його від води та бруду.

Зазначимо, що якщо у ваших "двірників" запущений випадок, то ці поради не допоможуть.

Ще один плюс використання препаратів на основі силікону - це звільнення від примерзання щіток при перепадах температури. Силіконове мастило відштовхує воду, перешкоджаючи замерзанню і захищає гуму "двірника" від руйнування.

Завжди стежте за своїми склоочисниками, очищайте механізм і поверхню, що чистить.

Пам'ятайте, для збереження тривалої експлуатації не вмикайте щітки на суху, не зчищайте за допомогою їх сніг, що налипає.

У жодному разі не застосовуйте силу, якщо щітки примерзли до скла.

Крім того, не рекомендується залишати "двірники" піднятими. Таким способом ви розтягнете пружину і, згодом, склоочисник буде нещільно прилягати.

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