Що робити, якщо кіт набрав зайвої ваги і чим це загрожує

Діти і тварини часто подібні – вони можуть набирати зайву вагу. Тож, якщо ви помітили, що ваша домашня тварина стала занадто "пухнастою", варто підняти настрій вашому улюбленцю та забезпечити йому здоровий спосіб життя.

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За словами експертів, якщо не допомогти тварині знизити масу тіла, то вона може придбати додаткові захворювання, багато з яких є смертельними. Тому, якщо ви помітили, що ваша тварина стала надто важкою, перш за все відвідайте ветеринара, щоб здати необхідні аналізи та визначити ступінь ожиріння тварини.

Для зменшення маси тіла тварини фахівці рекомендують дієту. Бажано давати вихованцю не сухий, а саме вологий корм, оскільки він більш збалансований, швидше перетравлюється та легше засвоюється. Деякі бренди виготовляють їжу для домашніх тварин, чию вагу потрібно контролювати.

Якщо ваша тварина стала надто товстою, слід збільшити її фізичну активність. Експерти радять зайняти тварину активними іграми, а в разі потреби придбати іграшки, які можна буде не просто гризти, лежачи на дивані. Для кішок добре підходить іграшка-вудка з принадою на кінці, за якою потрібно бігати. Також можна придбати нашийник з повідцем і виходити з вихованцем на прогулянки вулицею.

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