Що робити, якщо загубив банківську карту, на яку приходить пенсія: відповідь ПФУ

Останнім часом зростає популярність отримання пенсії на банківську карту серед пенсіонерів. Цей підхід стає особливо актуальним через військову агресію росії, яка призвела до складнощів з роботою поштових відділень у зоні бойових дій або окупованих територіях.

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Пенсійний фонд України пояснив, як діяти у разі втрати пенсійної банківської картки. За їхньою інформацією, у таких випадках доцільно звертатися безпосередньо до відділення банку, в якому особа обслуговується, для вирішення питань, пов'язаних із банківськими сервісами.

Зазвичай, нова банківська карта пов'язується з існуючим банківським рахунком пенсіонера, тому в такому випадку немає необхідності повідомляти органи Пенсійного фонду про втрату картки.

Однак, якщо пенсіонер вирішив змінити банк або рахунок, то обов'язково потрібно повідомити про це орган Пенсійного фонду України. Це можна зробити через будь-який зручний сервісний центр Фонду або використовуючи вебпортал електронних послуг Фонду. В такій заяві необхідно вказати нові банківські реквізити для отримання пенсії.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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