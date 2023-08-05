Что делать, если потерял банковскую карту, на которую приходит пенсия: ответ ПФУ

В последнее время растет популярность получения пенсии по банковской карте среди пенсионеров. Этот подход становится особенно актуален из-за военной агрессии россии, которая привела к сложностям с работой почтовых отделений в зоне боевых действий или оккупированных территориях.

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Пенсионный фонд Украины объяснил, как действовать в случае потери пенсионной банковской карты. По их информации, в таких случаях целесообразно обращаться непосредственно в отделение банка, в котором обслуживается лицо, для решения вопросов, связанных с банковскими сервисами.

Обычно новая банковская карта связывается с существующим банковским счетом пенсионера, поэтому в таком случае нет необходимости уведомлять органы Пенсионного фонда о потере карты.

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Однако если пенсионер решил изменить банк или счет, то обязательно нужно сообщить об этом орган Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать через любой удобный сервисный центр Фонда или используя веб-портал электронных услуг Фонда. В этом заявлении необходимо указать новые банковские реквизиты для получения пенсии.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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