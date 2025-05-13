Що робити, якщо у Резерв+ не відображається інвалідність: пояснення ТЦК та СП

Навіть якщо у людини офіційно встановлена інвалідність, застосунок "Резерв+" може цього не відображати, а отже — не показувати її право на законну відстрочку від мобілізації. Проте така ситуація має рішення і її можна виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо інвалідність було встановлено до 1 січня 2025 року, дані можна внести у систему одним із двох способів.

Перший — онлайн: через Електронний кабінет особи з інвалідністю потрібно подати заяву на первинну реєстрацію у базі Мінсоцполітики та додати сканкопію довідки. Після обробки інформація автоматично з’явиться в усіх державних реєстрах. Другий спосіб — звернутися особисто до місцевого органу соціального захисту населення з довідкою про інвалідність та паспортом. Дані внесуть вручну.

У випадку, якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року, потрібно перевірити на порталі soc.gov.ua, чи є результати оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК. Якщо інформація відсутня або з помилками — варто звернутися до того медичного закладу, де проводилася оцінка. Після усунення неточностей дані автоматично з’являться у Резерв+.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Нагадаємо, з 2024 року в Україні запрацювали цифрові платформи обліку військовозобов’язаних, зокрема мобільний додаток "Резерв+", який автоматично підтягує інформацію з держреєстрів, зокрема й про право на відстрочку від мобілізації.

Починаючи з 20 листопада 2024 року, у Резерв+ з’явилася можливість оформлювати онлайн-відстрочки для окремих категорій. Це, зокрема, особи з інвалідністю, які отримують пенсію; студенти, аспіранти та докторанти, що навчаються у визначеній формі; а також багатодітні батьки трьох і більше дітей до 18 років, народжених у спільному шлюбі.

Крім того, уряд нещодавно оновив правила щодо продовження відстрочок та направлення на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!