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Свята

Що робити на Святвечір, щоб привернути удачу, та що не можна робити напередодні Різдва

Ігор Романько

Традиції та заборони напередодні Різдва

Як провести день напередодні Різдва, щоб весь рік був щасливий.

6 січня віряни східного обряду відзначають Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, у цей вечір за столом збираються всі члени родини, а для святкової вечері готують традиційні 12 пісних страв (за кількістю апостолів) до святкового столу.

У Святвечір не можна сідати за стіл та їсти до після появи першої зірки на небі. Традиційно в цей день можна було вживати лише кутю.

Що робити на Святвечір, щоб привернути удачу:

  • Оселя має бути прибраною та затишною;
  • Не сваритися з рідними, зберегти мир і взаєморозуміння, зустріти свято у спокої;
  • Пробачити особистим ворогам та попросити вибачення у тих кого образили;
  • За столом мають зібратися всі члени родини, на столі має бути 12 страв;
  • За святковим столом повинна сидіти парна кількість людей. Якщо кількість людей непарна – на стіл ставлять одну зайву тарілку;
  • На Святвечір слід вдягти щось нове, або хоча б один предмет білого кольору;
  • Традиційно, в домі запалюють свічки або розтоплюють камін, щоб залучити в будинок добробут і удачу;
  • Якщо у Святвечір побачити зірку, що падає та загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

 

Що не можна робити напередодні Різдва:

  • Ввечері напередодні Різдва не можна працювати;
  • Під час вечері не варто дуже багато розмовляти та виходити з-за столу чи навіть з дому;
  • Страви не можна запивати водою, але можна узваром;
  • Самотнім хлопцям і дівчатам не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари;
  • У переддень Різдва не можна бути скупим;
  • Не можна сваритись, лаятись та гніватись;
  • Не можна сідати за стіл у брудному або чорному одязі.
  • В цей день не можна прибирати квартиру, про це слід подумати заздалегідь;
  • 6 січня не можна шити, в'язати, вишивати;
  • Різдво не слід зустрічати з боргами, щоб весь рік не жити в борг.

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