Що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились цвіль та поганий запах: прості поради

Як не допустити появи цвілі та смороду в пральній машині

Виконуйте ці прості дії, щоб зупинити утворення цвілі та грибка, а також запобігти виникненню неприємного запаху.

Секретами поділилася відома британська клінфлюєнсерка Лінсі Кромбі, відома у мережі як Королева чистоти, у своєму Instagram.

"Найпростіші поради завжди найкращі", – прокоментувала блогерка.

Є 2 основні причини виникнення цвілі: вологість та недостатнє провітрювання, внаслідок чого в ущільнювачі накопичується волога. Цвіль може з'являтись на різних елементах машинки. Під час прання запах цвілі вбирається в одяг.

Щоб ваша пральна машинка послужила вам якомога довше, дотримуйтесь цих правил, це зупинить утворення цвілі, грибка та неприємного запаху:

Вологість в приміщенні, де знаходиться машинка, повинна бути не вище середнього показника 40-60%.

Після прання, коли вийняли білизну, не закривайте дверцята машини поки не висохне барабан та гумові елементи.

Потримайте дверцята відчиненими протягом 15 хвилин, щоб дати машині провітритися і висохнути.

Так само залишайте відкритим лоток для пральних засобів після кожного використання. А краще мити та висушувати його після кожного використання.

Регулярно очищуйте фільтр.

Користуйтеся якісними пральними засобами, іноді додавайте дезінфекційні відбілювачі.

Не нехтуйте функцією додаткового полоскання.

Інколи періть речі на максимальній температурі, якщо тканини це дозволяють.

Періодично протирайте всі доступні елементи машинки розчином хлоровмісної речовини, наприклад "білизною". Хлорка здатна зруйнувати прогумовані й пластмасові елементи, тому робіть це обережно.

Раніше ми писали про те, як позбутись неприємного запаху на кухні.

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