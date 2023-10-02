Що робити при укусі кліща: поради

Кліщі – це комахи, які можуть переносити небезпечні захворювання, такі як кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма. Щоб уберегтися від укусів кліщів, важливо дотримуватися певних правил безпеки. Крім цього, важливо знати, що робити, коли вас укусила ця комаха.

UAportal розповість, як уберегтися від укусу кліща, та як його видалити самостійно.

Зокрема, для того, аби було менше можливостей кліщу вам вкусити, потрібно носити захисний одяг, коли перебуваєте в місцях, де можуть бути кліщі. Одяг повинен бути світлим, щоб було легше помітити комаху, і закривати якомога більше тіла. Не варто забувати про обробку шкіри репелентами від комах. Тоді як після прогулянки в лісі або парку потрібно оглядати себе.

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Якщо ви виявили на собі кліща, важливо якомога швидше його видалити. Для цього можна скористатися спеціальними пристроями для видалення кліщів або видати кліщ самостійно:

Використовуйте пінцет або нитку, щоб зачепити кліща якомога ближче до хоботка.

Повільно витягайте комаху, повертаючи його навколо своєї осі.

Промийте місце укусу антисептиком після видалення.

Крім цього, після укусу кліща протягом трьох днів потрібно звернутися в поліклініку для щеплення проти кліщового енцефаліту. Якщо в місці укусу з'явилися такі симптоми, як лихоманка, головний біль, мігрень, озноб, м'язові болі, стомлюваність, втрата апетиту, нудота, блювання – варто негайно звернутися до лікаря.

Також не потрібно самостійно намагатися видалити кліща, якщо він глибоко впився в шкіру. Не можна змащувати кліща олією, спиртом або іншими речовинами, адже це може тільки погіршити ситуацію.

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