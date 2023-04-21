Обережно кліщі: що робити, якщо собаку вкусив кліщ

З теплою весняною погодою з’являються і кліщі, яких часто можна знайти на домашньому улюбленці після прогулянки. Така знахідка не лише неприємна, але й небезпечна, адже деякі види кліщів можуть бути смертельними для собаки. UaPortal зібрав корисні поради для собачників щодо захисту їх улюбленців від кліщів.

Чому кліщі небезпечні

Кліщі переносять бактеріальні та вірусні інфекції, а також паразитарні захворювання. Найбільш поширена хвороба, яку собака може підхопити від кліща – Piroplasma canis або піроплазмоз, збудників якого переносять іксодові кліщі. Під час цієї недуги руйнуються еритроцити, що призводить до кисневого голодування, анемії, запалення. Ця хвороба вражає внутрішні органи та може призвести до загибелі тварини.

Відео дня

Тому, якщо ви знайшли на собаці кліща – треба діяти швидко.

Як зрозуміти, що до собаки присмоктався кліщ?

Якщо собака під час чи після прогулянки стала частіше чухатися, чи лиже ті місця, на які зазвичай не звертає уваги – ретельно огляньте її.

До собаки кліщ присмоктується не відразу, а за 2 – 3 години. Весь цей час він шукає найзручніше для себе місце. Тому під час прогулянки оглядайте собаку кожні дві години.

Як витягнути кліща

Якщо кліщ все ж встиг присмоктатись, дійте наступним чином:

1. Убийте кліща.

Щоб вбити кліща залийте його рослинним маслом або спиртом. Почекайте 20 хвилин..

2.Підготуйте ємність, куди покладете комаху, рукавички, хірургічний затиск або вигнутий медичний пінцет. Якщо медичних інструментів немає, підійде косметичний пінцет. За відсутності рукавичок обробіть руки антисептиком чи добре вимийте.

Читайте також: Як позбутися слимаків на городі.

3.Пересвідчіться, що кліщ загинув (не ворушить лапками при спробі витягнути), захопіть його інструментом максимально близько до місця укусу, затисніть його хоботок та провертайте проти годинникової стрілки одночасно тягнучи вгору. Витягнувши комаху, обробіть ранку антисептиком.

4. У заздалегідь заготовлену ємність покладіть кліща та закрийте кришкою. Комаху необхідно буде віднести у лабораторію для перевірки на токсоплазмоз та інші хвороби, які могли передатись собаці.

Подальші дії:

Спостерігайте за собакою протягом 10 днів після укусу. Якщо в неї піднялася температура, пропав апетит, собака стала в’ялою, потемніла сеча та пожовтіли білки очей негайно зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали про методи відлякування комарів від будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!