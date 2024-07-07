Що робити українцям, у яких немає військового квитка, а лише приписне

Під час воєнного стану в Україні призов на строкову службу був скасований, але обов'язок постановки підлітків на військовий облік залишається чинним. Важливо знати, коли і чому потрібно отримувати приписне посвідчення, а також які наслідки можуть виникнути за недотримання цих вимог.

Приписне посвідчення є документом, що підтверджує взяття на військовий облік. Воно необхідне для офіційного працевлаштування, вступу до навчальних закладів та перетину державного кордону, пише weukraine.tv.

Читайте також: З’явився новий обов’язковий документ для працівників ТЦК

Усі юнаки повинні стати на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у рік, коли їм виповниться 17 років. Тобто процес постановки на облік розпочинається в рік, коли підлітку виповнюється 16 років.

Згідно з новими правилами, роботодавці не можуть приймати на роботу осіб без військово-облікових документів. Це ж стосується і вступу до вищих навчальних закладів. Приписне посвідчення є обов'язковим для подання до приймальної комісії університетів та інших навчальних закладів.

Згідно з роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я, приписне також є в переліку обов'язкових документів при проходженні медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності.

Для 17-річних юнаків виїзд за кордон без приписного посвідчення стає неможливим. Прикордонники ретельно перевіряють наявність військово-облікових документів у таких осіб. Отримання приписного посвідчення є необхідною процедурою для підлітків, яка впливає не тільки на їхню можливість вступу до вишу чи працевлаштування, але й на можливість виїзду за кордон.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці може бути чинним до виповнення особі 27 років. Після цього призовники повинні ставати на облік як військовозобов'язані.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив: у рік досягнення 17-річчя допризовників відправляють ставати на облік навчальні заклади й вони отримують приписне. Якщо до 27 років призовник пройшов службу, навчався у військовому навчальному закладі, на військовій кафедрі, тоді він отримує військовий квиток. Якщо до 27 років особа не служила та не здобула військову спеціальність, то у військовозобов'язаного буде приписне.

"Якщо на руках тільки приписне, самостійно людина не зобов'язана після досягнення 27 років щось робити. Таких вимог немає, що треба з'явитися до військкомату. Може піти до ТЦК та СП за бажання", – пояснив правознавець.

Кравець порадив кожні п'ять років особисто з'являтися до військкомату, за яким числиться особа, та звіряти персональні дані.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!