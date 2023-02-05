Що додати при варінні старої картоплі, щоб вона була як молода

Що додати у воду при варінні старої картоплі, щоб покращити смак

Стару картоплю не так легко чистити, вона не така багата на смак, як молода, але все ж є деякі хитрощі, що допоможуть приготувати страву зі старої картоплі так, щоб вона була не гірше молодої.

Спершу картоплю слід підготувати до варіння та чищення. Для цього неочищену картоплю слід залити холодною водою і залишити на 1,5-2 години. Коренеплоди наситяться водою і будуть вже не такими млявими та зморщеними, завдяки чому почистити їх буде набагато простіше.

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Зайва волога в картоплі позначиться також і на смаку. Тому щоб не зварити рідку та водянисту картоплю, в процесі варіння потрібно додати трохи цукру.

Почищену картоплю потрібно залити холодною водою, поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння і додати 2 шматочки цукру-рафінаду або пару чайних ложок звичайного цукру. Також можна додати 1 чайну ложку лимонного соку.

Цукор – це підсилювач смаку, завдяки йому стара картопля на смак мало чим відрізнятиметься від молодої. А лимонний сік дозволить картоплі не потемніли під час варіння та краще зберегти свою форму та структуру.

Раніше ми писали про те, як зробити ідеальну смажену чи запечену картоплю з хрумкою скоринкою.

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