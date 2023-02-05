Что добавить при варке старого картофеля, чтобы он был как молодой

Старый картофель не так легко чистить, он не так богат вкусом, как молодой, но все же есть некоторые уловки, которые помогут приготовить блюдо из старого картофеля так, чтобы он был не хуже молодого.

Сначала картофель следует подготовить к варке и чистке. Для этого неочищенный картофель следует залить холодной водой и оставить на 1,5-2 часа. Корнеплоды насытятся водой и будут уже не такими безжизненными и сморщенными, благодаря чему почистить их будет гораздо проще.

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Излишняя влага в картофеле скажется также и по вкусу. Поэтому чтобы не сварить жидкий и водянистый картофель, в процессе варки нужно добавить немного сахара.

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Почищенный картофель нужно залить холодной водой, поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и добавить 2 кусочка сахара-рафинада или пару чайных ложек обыкновенного сахара. Также можно добавить 1 чайную ложку лимонного сока.

Сахар – это усилитель вкуса, благодаря ему старый картофель на вкус мало чем будет отличаться от молодого. А лимонный сок позволит картофелю не потемнеть во время варки и лучше сохранить свою форму и структуру.

Раньше мы писали о том, как сделать идеальный жареный или запеченный картофель с хрустящей корочкой.

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