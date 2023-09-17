Що додати в дешеву каву, аби вона стала ароматною: поради

Дешева кава відрізняється за смаком від дорогої та якісної. Проте не варто ставити хрест на більш бюджетних варіантах, адже такий продукт може заграти новими фарбами, якщо спробувати застосувати деякі хитрощі.

UAportal розповість, що потрібно додати до кави, аби її смак став кращим. Зокрема, вам знадобиться те, що є у вас на кухні, а саме:

Цедра апельсина чи лимона

Цедра лимона чи апельсина зробить дешевий напій насиченим, глибоким та неймовірно ароматним.

Сіль

Для того, щоб досягти максимального ефекту, краще брати морську або рожеву сіль середнього помелу. Достатньо буде лише кількох крупинок. Сіль нейтралізує неприємні відтінки смаку.

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Кориця

Якщо ви любите ароматну випічку, то не заперечуватимете проти використання кориці. Пряність допомагає зробити каву неймовірно смачною.

Для приготування ароматної кави з дешевої меленої кави можна додати:

1/2 чайної ложки цедри апельсина або лимона;

1/4 чайної ложки морської або рожевої солі;

1/4 чайної ложки кориці.

Ці інгредієнти можна додавати в каву як в сухому вигляді, так і в розчинному. У другому випадку їх можна додати в чашку з готовим напоєм.

Ці поради допоможуть вам зробити дешеву каву ароматною і смачною. Використання цедри, солі або кориці додасть напою новий шарм і зробить його більш насиченим і вишуканим.

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