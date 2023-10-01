Що додати до раціону курей, щоб краще неслись – поради птахівників

Досвідчені птахівники стверджують, що багато продуктів можна та слід включати в раціон птахів, щоб забезпечити їм необхідну кількість корисних речовин. Це сприяє поліпшенню якості та кількості яєць і сприяє загальному зміцненню організму курей.

УНІАН дослідив питання про те, чи можна годувати домашню птицю кавуновими кірками.

Перш, ніж починати годувати птахів такими смаколиками, важливо розуміти, в чому полягає користь кавунових кірок для курей. Біологи стверджують, що в шкірці містяться:

вітаміни групи А, С, В і D;

глюкоза;

сахароза;

фолієва кислота;

залізо;

мідь;

фтор;

йод;

калій;

магній.

Крім того, подавши куркам кавунову шкірку, ви забезпечуєте їх фосфором і кальцієм.

ВАЖЛИВО: корисні речовини містяться не лише в шкірці, але і в насінні, яке особливо важливе для нормального функціонування організму курей, які несуть яйця. Його навіть можна засушити на зиму і подавати птахам в холодну пору року.

Чи можна годувати птахів кавуновими кірками постійно

Птахівники рекомендують не перетворювати кавунову шкірку в основний прийом їжі для птахів і не давати її без обмежень, оскільки це може завдати шкоди птиці. Краще створити розумний графік і давати кавунові кірки час від часу, додаючи їх до їхнього основного корму.

Рецепт досить простий: розрізаєте шкірку кавуна на невеликі шматочки, щоб курчата могли легко поїдати її. Можна подавати разом із м'якоттю і насінням - це ще краще.

ВАЖЛИВО: Дорослим бройлерам рекомендується вживати кавунові кірки не частіше одного разу на тиждень, але для курчат, які несуть яйця, ця підгодівля в перший місяць їхнього життя категорично заборонена.

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