Що додати у воду з трояндами, щоб вони стояли довше: 3 поради

Що додати у вазу з трояндами, щоб квіти стояли довше

Рози – улюблений квітковий вибір багатьох жінок. Проте, як і будь-які рослини, вони потребують догляду, аби триматися свіжими і красивими тривалий час. На щастя, існує кілька доступних і дешевих засобів, які допоможуть вам продовжити життя ваших роз. За допомогою цих трьох засобів, ви побачите, як ваші рози розквітають і радують вас протягом мінімум тижня.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Ось три головних секрети, які допоможуть вам продовжити життя розам:

Цукор. Для того, щоб ваші рози стояли довше, додайте одну столову ложку цукру і одну столову ложку оцту на один літр води. Варто пам'ятати, що пелюстки квітів не повинні торкатися цієї води, тому, якщо вони знаходяться на стеблах, їх потрібно обрізати. Якщо ви дотримуєтеся цих порад, ваші рози будуть стояти дуже довго; Доместос. Для того, щоб рози стояли довше, використовуйте доместос. У цьому засобі міститься хлорка, яка продовжить життя ваших квітів. Проте не забувайте щоденно міняти воду і обрізати стебла. Дуже важливо, щоб вони були похиленими; Аспірин. Кожна квітка після обрізки переживає стрес. Якщо ви хочете, щоб ваші рози не зав'яли на наступний день, додайте до води таблетку аспірину. Він має антисептичну властивість і живить рослину. Важливо: на один літр води повинно бути п'ять таблеток аспірину.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!