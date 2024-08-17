Що має робити абітурієнт ВНЗ, якщо йому прийшла повістка: пояснення

Багато абітурієнтів, які планують здобувати вищу освіту, стикаються з питанням про військову службу. Чи мають вони право на відстрочку від мобілізації? Як діяти, якщо повістка прийшла до зарахування до ВНЗ? Давайте розберемося детальніше. Про це пише Новини.Live.

Коли починає діяти відстрочка для студента?

Згідно з українським законодавством, студенти вищих навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, це право виникає лише після зарахування до ВНЗ та отримання відповідної довідки з ЄДЕБО. Тобто, до моменту зарахування абітурієнт не має права на відстрочку.

Що робити, якщо прийшла повістка до зарахування?

Якщо ви отримали повістку до того, як вас зарахували до ВНЗ, вам необхідно з'явитися за вказаною адресою. Ігнорувати повістку не рекомендується, оскільки це може мати правові наслідки.

Читайте також: Кому потрібен військовий квиток та як його оформити

У яких випадках можна ігнорувати повістку?

Існує кілька виняткових випадків, коли можна не з'являтися за повісткою:

Форс-мажорні обставини: стихійні лиха, хвороба, воєнні дії тощо.

стихійні лиха, хвороба, воєнні дії тощо. Смерть близького родича: батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича дружини (чоловіка).

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!