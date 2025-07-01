Що зміниться для рибалок з 1 липня: дозволені види риби та нові правила

В Україні задля охорони водних біоресурсів щороку впроваджуються сезонні обмеження на вилов риби. Одне з таких обмежень буде знято вже з 1 липня.

Редакція сайту Новини.LIVE розповіла, які саме зміни очікують на рибалок. Із 1 липня 2025 року в Україні дозволяється вилов річкових раків – щоправда, із дотриманням певних лімітів. Раніше, з 1 грудня 2024-го до 30 червня 2025-го, їхній лов був повністю заборонений через період розмноження та линьки.

Згідно з оновленими правилами любительського рибальства, відтепер дозволено виловлювати раків – не більше 30 особин на одну людину на добу.

Слід враховувати, що за порушення заборони на вилов у період обмежень передбачений штраф до 680 гривень. А у разі значної шкоди водній екосистемі – можливе відкриття кримінального провадження.

Читайте також: Штрафи для грибників: скільки доведеться сплатити за незаконний збір у 2025

Крім того, за кожного рака, виловленого незаконно, доведеться сплатити компенсацію у розмірі 3 332 гривні.

Хто має право на безоплатну риболовлю на орендованих водоймах в Україні

В Україні як громадяни, так і іноземці або особи без громадянства можуть займатися аматорським чи спортивним рибальством. Проте для цього існують певні правила, які необхідно враховувати.

Зокрема, стягувати оплату за риболовлю з берега дозволено лише на річках, де площа водозбору не перевищує 50 тисяч км². Водночас деякі категорії громадян мають право рибалити безоплатно навіть на водоймах із платним чи приватним доступом, за умови наявності підтвердних документів:

діти до 16 років;

особи з інвалідністю I та II груп;

ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС (категорії I та II).

На водоймах загального користування дозволяється рибалити як з берега, так і з човна. Можна використовувати поплавкові вудки чи спінінги, але загальна кількість гачків не повинна перевищувати п’яти на одну особу.

На водоймах із платним доступом риболовля дозволена лише тим, хто є членом офіційної рибальської організації та має відповідне членство. У такому випадку дозволяється використовувати будь-який тип вудок або спінінгів, але не більше 10 гачків на одну людину. Особи, які не входять до таких організацій, не допускаються до риболовлі на цих водоймах.

Раніше ми розповідали, хто має право безкоштовно ловити навіть у приватному ставку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!