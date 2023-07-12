Що місяць народження каже про вас? Астрологи розкрили секрети

Місяць народження людини дуже впливає на її долю і характер, стверджують астрологи. За їхніми словами, ті, хто народився в зимові місяці, – сильні особистості, наче загартовані холодом. Вони не виносять протидії з боку інших.

Народжені взимку завзято переслідують свої цілі і не звертають уваги на труднощі, що може бути їх як перевагою, так і недоліком. Народжені у грудні та січні мають великі амбіції, народжені у лютому – схильні до багатьох речей ставитися скептично.

Народжені навесні – виняткові мрійники, які можуть показати свій характер. Народжені в березні – любителі спонтанності, які роблять все одразу і терпіти не можуть очікування. Ті, хто народився в травні, можуть похвалитися неабиякою інтуїцією, а також відданістю близьким.

Народжені влітку – це люди, котрі по-справжньому люблять життя. Заради ідеї, яка їх захопить, вони здатні пожертвувати всім і докласти багато зусиль для реалізації своїх планів та мрій. Люди, що народилися в червні, – це душа компанії, вони завойовують прихильність інших завдяки своїм широким інтересам та відкритості до світу. Народжені у липні послідовні та прагнуть нових викликів, а люди, народжені у серпні, – творчі душі.

Народжені восени – меланхоліки, дуже чутливі люди. Вони люблять тихі місця та домашнє тепло. Народжені у вересні готові до будь-яких обставин і мають багато запасних планів у своєму житті. Люди, народжені у жовтні, — інтелігенти, які хотіли б провести своє життя за читанням книг, а людям листопада притаманна нотка песимізму, яка підказує їм обережно підходити до життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.