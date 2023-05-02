Що можна використати замість панірувальних сухарів: корисні поради
Панірувальні сухарі – це продукт, який виготовляється з хліба або батона. Вони додають соковитості та хрусткості до котлет і відбивних. Однак, якщо вам не вдається знайти панірувальні сухарі, є багато альтернатив, які можна знайти у вашій кухонній шафці.
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Серед можливих замінників панірувальних сухарів є:
- манна крупа;
- висівки;
- кукурудзяна крупа;
- борошно;
- подрібнені в крихту горіхи або насіння;
- вівсяні пластівці;
- гречані висівки;
- крекери або чіпси.
Якщо вам цікаво, як замінити панірувальні сухарі для фрикаделек або тефтелів, ви можете використовувати натертий твердий сир.
Є дуже простий спосіб зробити "обвалку" самостійно. Для цього візьміть кілька шматків хліба та підсушіть їх в духовці або мікрохвильовці. Потім подрібніть хліб в блендері до дрібної крихти. Деякі господині заздалегідь роблять заготовку, заморожуючи батон, а потім обсмажуючи його в духовці. За бажанням, можна нарізати хліб скибочками або залишити цілим, залежно від ваших уподобань.
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