Що не потрібно робити на городі восени: можете нашкодити

Перед завершенням сезону багато дачників прагнуть виконати якнайбільше роботи на своїй ділянці. Але деякі фермери можуть завдати шкоди ґрунту та рослинам, зауважує Pixel inform.

Давайте розглянемо, чого краще не робити на дачній ділянці восени.

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Необдумані покупки. Важливо придбати тільки якісний матеріал для посадки, враховуючи кліматичні умови регіону. Наприклад, рослини, призначені для південних регіонів, можуть не прижитися в середній смузі. Не вкривайте рослини занадто рано. Це може призвести до захворювань культур та недостатньої підготовки до заморозків через підвищену температуру. Утримуйтесь від застосування гербіцидів. Пам'ятайте, що деякі препарати не ефективні в холодний період року. Не змінюйте ґрунт в теплиці без необхідності. Краще просто очистіть ділянку від рослинних залишків та обробіть її 5% мідним купоросом. Не залишайте грядки без покриття. Рекомендується посіяти сидерати для підтримки родючості ґрунту.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо на городі мало місця.

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