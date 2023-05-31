Що не можна робити з вікнами, аби не було біди, та як привернути удачу

Що заборонено робити з вікнами, аби не накликати лихо - народні прикмети про вікна

Наші предки порівнювали вікна з очима людини. Навіть вважали, що через них можна побачити долю, відвести або ж накликати біду.

Крім цього, з вікнами пов'язано чимало різних народних прикмет та забобон. Серед яких – заборона мити вікна під дощем чи викидати щось звідти.

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Щасливі прикмети про вікна

До щастя – випадково ввечері виглянути у вікно та помітити світло. До щасливих змін – повертатися ввечері додому та побачити у вікні світло. До швидких новин, якщо порив вітру відчинить вікно. На вас чекає добра звістка, якщо птах стукатиме по шибці. Утім, якщо птах залетить до житла, то це поганий знак.

Прикмети про погоду про вікна

По вікнах навіть можна визначати погоду. До прикладу, якщо у холодну погоду скло вікон покрилися краплинками вологи, то прийде відлига.

Якщо ж на шибках з'явилися морозні візерунки, то зима ще довго триватиме.

Як привернути удачу за допомогою вікна

За допомогою вікон можна привернути удачу та щастя. Щоб настала "біла смуга" у житті, вранці треба кинути дрібку цукру через вікно.

Якщо ж вас супроводжують проблеми з грошима та невдачі, просто помийте вікна. Адже брудні шибки не дають позитиву та удачі потрапити у ваш будинок.

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Що заборонено робити з вікнами

1. У народі вірили, що під вікнами перебувають ангели, а ображати їх у жодному разі не можна. Це стосується викидання сміття чи лізти через вікно.

2. Через вікно не можна дивитися на похорон, інакше – смерть загляне у дім.

3. Не можна прорубувати нові вікна у старому будинку, оскільки це може призвести до смерті когось з родичів.

4. Вікна порівнюють з очима людини. Якщо ж їх замурувати, то так ви позбудете будинок очей.

5. Не можна дивитися на повний місяць через вікно, оскільки місячне світло витягуватиме життєві сили та здоров'я.

6. Після опівночі не можна дивитися у вікно, бо побачите примару чи нечисту силу.

7. Заборонено вдень завішувати вікна шторами та ховати житло від сонячного світла, бо застоюватиметься погана енергетика та накличете хвороби.

8. Не можна, щоб скло було тріснутим. Інакше щастя та добробут "тікатимуть" з дому.

9. Якщо на вікні сидить сорока, то скоро прийдуть гості чи хороші новини.

10. Не можна мити вікна під дощем, бо так накличете хвороби та нещастя не тільки на себе, але й членів своєї родини.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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