Що треба зробити з батареями вже зараз, що взимку вони віддавали максимум тепла

Як доглядати за батареями восени, щоб взимку було тепло - підготовка до зими

Вже не за горами похолодання, тому настав час підготуватися до низьких температур та перевірити батареї до нового опалювального сезону. Для цього одне з найважливіших завдань – забезпечити максимальну ефективність та виділення більшої кількості тепла.

З наближенням зимового сезону найкраще вже зараз підготуватися до будь-яких холодів, подбавши про те, щоб тепло з вашого дому не тікало. Для цього експерти Sante Plus розповіли, як максимально ефективно використовувати радіатор.

Читайте також: П'ять порад, як обмежити втрату тепла у будинку та квартирі

Батареї важливо обслуговувати, щоб вони працювали на повну потужність. Для цього вам необхідно стежити за їх чистотою, оскільки пил та бруд можуть порушити їхнє правильне функціонування.

Як ви вже здогадалися, варто зробити чистку батарей та обігрівачів частиною своєї рутини. Пил має тенденцію осідати у важкодоступних місцях, що може призвести до зниження його ефективності.

Для ефективного очищення обов'язково спочатку вимкніть їх. Потім за допомогою серветки з мікрофібри видаліть з панелей пил та бруд.

Потім треба пропилососити пристрій, щоб видалити бруд, що залишився, або використовуйте для цього вологу тканину. Якщо у вас є аксесуар, що дозволяє пилососу дістатися найменших кутів, не соромтеся використовувати його. Також можна скористатися пароочисником.

Ви також можете використовувати фен, щоб видалити пил з усіх боків. Для цього просто наведіть прилад на максимальну потужність на важкодоступні місця.

Якщо вам доводиться мати справу зі стійкими забрудненнями, ви можете використовувати суміш води та миючого засобу.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!