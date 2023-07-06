Що потрібно знати, щоб ідеально приготувати свіжі баклажани

Щоб створити апетитні страви з баклажанів, важливо враховувати особливості їх смаку і текстури. Розповідаємо про це на основі інформації з сайту "Порадник".

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Вибір розміру та сорту

При виборі баклажанів, люди часто звертають увагу на великі плоди. Проте, важливішим є не розмір, а сорт. Різні сорти мають свої особливості, тому варто звернути на це увагу.

Вимочування

Щоб позбавитися надлишкової вологості та гіркоти в баклажанах, їх можна замочити у солоній воді. Проте, це не означає, що їх потрібно перебувати у "соляній ванні". Гіркий присмак притаманний перезрілим баклажанам.

Стиглість

Ідеально дозрілий баклажан не повинен сильно деформуватися при натисканні. Його шкірка повинна бути гладкою і блискучою, без плям і подряпин. Якщо плоди м'які або залишаються вм'ятини при натисканні, це ознака псування або перезрівання баклажанів. При температурі +2 °C баклажани зберігаються приблизно місяць.

Смаження в олії

Під час смаження, баклажани вбирають багато олії, як губка. Якщо страва вийшла занадто жирною, можна додати трохи солі і залишити її трохи постояти.

Як альтернативу, під час смаження можна змастити скибочки баклажанів олією і готувати їх на грилі в духовці або обваляти їх перед смаженням на пательні в паніруванні з сухарями або яйцем. Це створить "бар'єр" між олією та баклажанами.

Приправи

Баклажани чудово вбирають аромати, і це можна використовувати на користь страв. Не потрібно перевантажувати їх важкими соусами, краще використовувати різноманітні приправи. З їх допомогою можна експериментувати зі смаком страви, пристосовуючи його до свого власного смаку.

Універсальність

Баклажани – це універсальні овочі, які можна використовувати в найрізноманітніших стравах. Смаження не є єдиним способом приготування. Спробуйте експериментувати із ними, використовуючи різні методи готування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як удобрювати баклажани для отримання великого врожаю.

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