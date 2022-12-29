Що обов'язково повинно бути в кожній оселі на випадок тривалих відключень світла та опалення

Які речі повинні бути вдома на випадок блекауту

Українці пристосовуються жити в умовах регулярних блекаутів та відсутності опалення.

Ми підготували перелік речей, які варто мати вдома на випадок тривалої відсутності світла та опалення.

Світло

Звісно, у вечірній та нічний час потрібно чимось освітити приміщення. Тому вдома обов'язково треба мати автономні джерела світла:

ліхтарі та лампи на батарейках;

ліхтарі та лампи, які заряджаються від розетки та мають акумулятор. Такі портативні світлодіодні лампи бувають настільними та підвісними. Можуть також працювати від електроенергії, павербанка чи ноутбука;

кемпінговий ліхтар – автономний прилад, який дає приємне розсіяне світло, заряджається по USB чи навіть може мати сонячну батарею, може працювати на батарейках;

динамо-ліхтар – заряджається від енергії, яку виробляє людина крутячи спеціальну ручку на корпусі. Автономний варіант, працює без батарейок;

портативна зарядна станція або павербанк з ліхтарем – щоб не купувати окремо ліхтар та павербанк, можна придбати прилад, який поєднує декілька функцій. Можна також придбати ліхтар, оснащений сонячною батареєю або з вбудованим акумулятором або прилад "3 в 1";

гнучка USB лампу-ліхтарик, яка працює від павербанка або ноутбука. Маленький та зручний пристрій, який дає мало світла, та може бути зручним, якщо треба почитати книжку або працювати не заважаючи іншим;

налобний ліхтарик на батарейках або з USB зарядкою – дуже зручний варіант, який звільняє руки та дає потужний промінь світла у напрямку голови;

свічки – при чому як звичайні, так і свічки на батарейках, які не мають запаху та безпечніші. До деяких таких свічок для зручності додається пульт управління;

Кільцева лампа – "блогерська" лампа вже може бути у вашому будинку, її також можна використовувати для освітлення під час блекаутів, адже вони можуть працювати на USB.

Гірлянда на батарейках дає мало світла, але є автономною, та додасть святкової та затишної атмосфери. Коштують вони не дорого.

Тепло

У разі відсутності опалення, в першу чергу слід утеплити приміщення. Зігрітись взимку допоможуть:

звичайна грілки – старий та перевірений народний метод, до того ж коштують вони дуже дешево. Наповніть звичайну грілку або навіть пластикову пляшку гарячою водою (не окропом) і зігрівайте тіло, краще під ковдрою чи пледом;

каталітична грілка – працює на бензині та має здатність сильно розігріватися;

кишенькову багаторазову грілку для рук;

хімічні грілки для рук, ніг, тіла;

ковдри та пледи;

електроковдра чи електроплед допоможуть, якщо у вас є альтернативне джерело енергоживлення, наприклад зарядна станція або генератор;

теплий одяг – чим більше шарів одягу, тим тепліше буде тілу;

біокамін – для тих, у кого є можливість придбати собі такий пристрій. Вони працюють на денатурованому етанолі (спирті), та є економічними, залежно від інтенсивності використання.

Альтернативні джерела електроенергії

павербанк – пристрій, який останнім часом став для українців "мастхев". Варто мати декілька павербанків, на випадок тривалих блекаутів, та тримати їх завжди зарядженими. Вибір моделей за характеристиками та дизайном величезний.

генератори та зарядні станції – коштують недешево, проте можуть стати незамінними у деяких випадках. Генератором можуть обзавестися власники приватних будинків, а зарядна станція допоможе тим, хто має дистанційну роботу.

акумулятори – автомобільні акумулятори багато українців зараз використовують для живлення побутової техніки. Проте, у такому випадку, варто знати та дотримуватись правил безпеки.

Приготування їжі

Електроплита не допоможе приготувати вечерю, якщо світла немає. В такому випадку варто мати вдома:

міні-газову плитку або туристичний газовий пальник – дуже прості в експлуатації. Прикрутіть газовий балон, відкрийте вентиль підпаліть газ сірниками, запальничкою або п'єзопідпалом, який є в більшості сучасних пальників. Також подбайте про запас газових балонів. Про всяк випадок можна запастись сірниками, тримаючи їх у герметичному пакеті, та сухим спиртом;

гелевий пальник допоможе розігріти їжу. Це металева банка з прозорим гелем, аналогом сухого спирту, виготовленому на основі продуктів рослинного походження, до якої додається підставка для посуду. Для швидкого нагрівання їжі бажано використовувати туристичний або алюмінієвий посуд із тонким дном;

запас води – при цьому варто подбати про запас питної та технічної води у великій кількості. Можна придбати декілька бутлів з водою та помпу, для зручного наповнення.

Зв'язок

Якщо ваш провайдер підтримує роботу мережі навіть під час блекаутів, то можна зробити так, щоб роутер працвав від павербанка та мати інтернет без електроенергії. Щоб мати змогу залишатися на зв’язку із зовнішнім світом у критичній ситуації, варто мати:

радіоприймач на батарейках;

акустична система з FM-радіо;

альтернативні месенджери, які працюють за принципом рації;

встановлений на смартфон застосунок з радіоприймачем.

Гігієна

На випадок відключень водопостачання, освіжити тіло допоможуть:

портативний душ для кемпінгу – ємність потрібно наповнити теплою водою та закріпити у душі чи ванній;

саморобний душ із пластикової пляшки – у кришці можна зробити декілька дірок та заливати теплу воду. Або ж регулювати потік води відкручуючи кришку;

одноразовий або сухий душ – це спеціальна пінна губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником, що розроблялась для військових, поліції та ДСНС. Достатньо 50 мл води вилити в пакет з губкою, потрясти його, та піну наносити на тіло, після чого витерти рушником.

Раніше досвідчені туристи дали свої поради, як "вижити" у квартирі без світла та опалення.

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