Що досвідчені пекарі роблять, щоб борошно не розліталось по всій кухні: корисний лайфхак

Як просівати борошно, щоб воно не розсипалося по столу

Борошно – невід'ємний компонент багатьох рецептів з тістом, таких як пельмені або пироги. Проте під час просіювання борошна часто виникає безлад на кухні, оскільки борошно може розлітатися повсюди, осідаючи на різних поверхнях.

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На щастя, існує лайфхак, який допомагає мінімізувати цей безлад. Цей хитрий та простий метод було опубліковано на порталі Pixelinform.

Окрім звичайного сита для просіювання борошна, вам знадобиться звичайна кружка, кухоль або склянка. Цей метод допомагає уникнути розлітання борошна і забезпечує його рівномірне просіювання, залишаючи безлад лише під ситом.

Ось як його використовувати:

Пересипте борошно в кружку. Тепер, не піднімаючи кружку, почніть водити нею по поверхні сита, доки всі борошно не пройде через сито і опиниться в мисці або іншому контейнері під ситом.

Таким чином, ви зможете просіяти борошно без непотрібного сміття на кухні.

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