Що приготувати з пюре, яке залишилось: рецепт картопляних оладок з сиром

Якщо у вас залишилось картопляне пюре і ви не знаєте, що з ним робити, ми підкажемо рецепт простої, але дуже смачної страви – картопляних оладок з сиром.

Інгредієнти:

– 500 г картопляного пюре;

– 100 г тертого твердого сиру;

– два яйця;

– дві ст. ложки борошна;

– сіль та перець до свого смаку;

– олія для смаження.

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Спосіб приготування:

1. Змішайте пюре з сиром, яйцями, борошном, сіллю та перцем до однорідності.

2. Сковорідку поставте на середній вогонь та змастіть олією.

3. Ложкою викладайте тісто у вигляді оладок. Смажте по 3 хвилини з кожного боку.

4. Подавайте з улюбленим соусом.

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