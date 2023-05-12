Що приготувати з пюре, яке залишилось: рецепт картопляних оладок з сиром
Якщо у вас залишилось картопляне пюре і ви не знаєте, що з ним робити, ми підкажемо рецепт простої, але дуже смачної страви – картопляних оладок з сиром.
Інгредієнти:
– 500 г картопляного пюре;
– 100 г тертого твердого сиру;
– два яйця;
– дві ст. ложки борошна;
– сіль та перець до свого смаку;
– олія для смаження.
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Спосіб приготування:
1. Змішайте пюре з сиром, яйцями, борошном, сіллю та перцем до однорідності.
2. Сковорідку поставте на середній вогонь та змастіть олією.
3. Ложкою викладайте тісто у вигляді оладок. Смажте по 3 хвилини з кожного боку.
4. Подавайте з улюбленим соусом.
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