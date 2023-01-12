Щедрий вечір 13 січня - що готувати на Щедрий вечір та що символізують страви

Перед Старим Новим роком, 13 січня, родина збирається за столом на Щедрий вечір. Господині готують поживні та ритуальні страви, такі як кутя, борщ, узвар, хліб, голубці, вареники, млинці, пироги тощо.

Проте в українському народі багато страв мають свою символіку та не просто так готуються, особливо на свята. Тому UAportal розповідає, який символізм закладали наші предки в їжу на Маланку.

Що символізують страви на столі у Щедрий вечір

1. Кутя – варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові. Мак символізує мучеництво, невинно пролиту кров. Мед – символ чистоти, Божого слова.

На Щедрий вечір заведено готувати багату і щедру кутю. Її готують на молоці або вже у готову кашу додають вершкове масло, вершки та молоко. Ці інгредієнти є символом багатства і родючості.

Приправляють багату кутю різними сухофруктами, горіхами (не лише волоськими), маком, варенням, льодяниками, свіжими фруктами, халвою. А в деяких сучасних рецептах навіть є такий компонент, як коньяк.

2. Голубці (від "голуб") – символ Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманої від Сотворителя.

3. Млинці символізують Сонце, а для християн новим Сонцем став Ісус Христос.

На Щедрий вечір млинці готують з м'ясом, грибами, відварним язиком, сиром, вишнями тощо.

4. Риба. Згідно з народними повір'ями, рибу на Маланку краще не готувати. Оскільки щастя швидко залишити оселю.

Проте у сучасному світі рибні страви є майже обов'язковими на святковому столі. У ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Тепер три риби з однією головою або три переплетені риби символізують Трійцю.

5. Вареники є символом достатку. Їх також готують з різними начинками, зокрема й м'ясними, та подають зі сметаною та шкварками.

6. Пампушки – це святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Тому до борщу на Щедрий вечір подають ще пампушки.

7. Узвар – представляє життя, яке надається кожній людині. Свята вода символізує очищення тіла і душі.

8. Свинина – символ родючості та достатку.

Кажуть, якщо страви на столі будуть щедрими та різноманітними, то і все рік буде таким самим.

Нагадаємо, що українці відзначають Щедрий вечір напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня). У цей час заведено накривати стіл, запрошувати гостей та співати щедрівки. Проте не всі страви можна готувати, бо це забере щастя у вашої родини.

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