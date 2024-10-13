Що таке бойова повістка та чого вимагає від військовозобов’язаного

Бойова повістка, або мобілізаційне розпорядження, — це документ, що видається військовозобов'язаним у зв’язку з мобілізацією для негайного прибуття до визначеного місця збору. Її головна відмінність від інших видів повісток — вимога негайної явки для подальшого відправлення до військової частини.

У бойовій повістці зазначаються такі дані: ім’я, адреса, дата і час явки, а також перелік документів, які потрібно мати при собі. Вона також містить підпис і печатку представника ТЦК (територіального центру комплектування), повідомляє видання "Факти".

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На відміну від звичайної повістки, бойову не видають для уточнення даних. Військовозобов'язаний отримує цей документ лише після того, як пройде військово-лікарську комісію (ВЛК) та буде визнаний придатним до служби. Отримавши бойову повістку, він повинен прибути у вказане місце збору зі своїми документами, зокрема паспортом і військовим квитком.

Ігнорування бойової повістки несе серйозні наслідки. Відповідно до Кримінального кодексу України (стаття 336), відмова з’явитися може призвести до позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Направлення військовозобов'язаних після отримання повістки залежить від їхньої підготовки. Якщо людина має базовий військовий вишкіл, її відправляють безпосередньо до військової частини для бойового злагодження. Ті, хто раніше не проходив службу, направляються до навчальних центрів.

Бойова повістка є юридично зобов’язуючим документом, тому відмова від її отримання чи невиконання вимог може спричинити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

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