Що таке коефіцієнт зарплати та як він впливає на розмір майбутньої пенсії

Майбутня пенсія – це питання, яке важливе для багатьох українців, і визначення її розміру залежить від різних факторів. Один із важливих параметрів, що впливає на розмір пенсії – це індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Експерт у галузі пенсійного забезпечення, Сергій Коробкін, надав інформацію щодо цього параметра та пояснив, як його обчислити самостійно.

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Індивідуальний коефіцієнт зарплати визначається на основі історії вашого доходу, починаючи щонайменше з 1 липня 2000 року і до моменту призначення пенсії. Для розрахунку цього показника вам потрібно знати всі ваші зарплатні виплати за цей період і середню зарплату по всій країні для кожного місяця цього періоду.

Спосіб розрахунку індивідуального коефіцієнта зарплати виглядає наступним чином. По-перше, вам потрібно розділити вашу зарплату за певний місяць на середню зарплату по країні за той самий місяць. Потім ви обчислюєте середнє значення цього коефіцієнта за всі роки.

Давайте розглянемо приклад: за останніми даними, середня зарплата в Україні в травні 2023 року становила 14109,64 гривень. Якщо ваша зарплата в травні складала, скажімо, 6700 гривень, то ваш коефіцієнт зарплати за цей місяць становитиме 6700 : 14109,64 = 0,47485. Таким чином, вам потрібно обчислити коефіцієнт для кожного місяця протягом минулих 23 років.

Щоб визначити основний розмір майбутньої пенсії, ви множите індивідуальний коефіцієнт зарплати на середню зарплату по всій країні протягом трьох років перед зверненням за пенсією, а також на коефіцієнт стажу.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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